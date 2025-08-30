El presidente Luis Abinader ofreció la buena nueva de una licitación para la construcción de la primera etapa de un monorriel que conectaría al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, desde el Centro Olímpico hasta el puente Rey Juan Carlos.

Ese proyecto contempla una inversión de 619 millones de euros, de los cuales el 85 % sería financiado por Francia y el 15 % restante con aporte local. La primera etapa dispondría de 12 estaciones y conectaría con las líneas 1 y 2 del Metro de SD con una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora y 306 mil por día.

Aunque falta mucho por decir y hacer sobre ese proyecto, la noticia de que en los próximos días se convocará a licitación indica que se daría un primer banderazo de una larga marcha. Ojala que la buena noticia no se convierta en ningún motivo de distracción.