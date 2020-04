SP acusa al PRM de irresponsable

- Publicidad -

PEDRO CASTRO

p.castro@elnacional.com.do

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas dijo esta mañana que no está violentando la Ley de Contrataciones Públicas como denunciara el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera , y que en un estado de emergencia puede comprar ipso facto y lo emplazó a revisar su moral.

Desafió al dirigente perremeísta a que presente las evidencias reales de lo que está diciendo. Que revise su expediente mejor y no cuestionar al ministro de Salud, porque no tiene la competencia.

Dijo que es una irresponsabilidad tomarse a la ligera esos procesos.

“No es verdad que aquí se está patrocinando ilegalidad de ese tipo, es una mala interpretación de la ley de lo que se está haciendo ahí”.

Sostuvo que un boletín que han publicado denuciantes en el portal están todos los procesos

“Yo puedo comprar ipso facto lo que se a necesario en un momento determinado si las necesidades de salud pública así lo ameritan”, dijo.

“No estoy violando ninguna ley, ni estoy cometiendo ningún delito”, añadió.

El funcionario sostuvo que la compra del Ministerio de Salud están en su portal y que no hay uno solo fuera, “de manera que están publicos”.

Se preguntó que de donde sacan que se está jugando con cosa parecida.

“Nos cogimos a lo que dice la ley, a una empresa que reúna la cualidad de suplidor y una serie de elementos básicos y que nos dé la competencia, las calidades y los precios”, explicó.

Dijo que los denunciatnes e han aludido a procesos cancelados por el Ministerio de Salud Pública hechos con tanta transparencia “que el propio correo electrónico interno han sido subido a la plataforma con fines de cancelación.

“Qué más transparencia están exigiéndole a este ministerio de Salud que lo primero que tiene de frente es su moral y desafío a quien hizo la denuncia y sirvió de vocero a eso a que presente las evidencias reales”, enfatizó

Dijo que los que han hecho denuncia deben ponerse a estudiar lo que es la Ley de compras y entender lo ue es un llamado de un estado de emergencia nacional.

“En un estado de emergencia nacional no funcionan los sistemas porque así mismo está establecido en la ley de compra y contrataciones públicas, no como ellos pretenden y como han estado denunciando”, manifestó.

Nuevos casos

Los nuevos casos confirmados de personas afectadas por el coronavirus volvió a aumentar en las últimas 24 horas alcanzando 371, para un total de cuatro mil 126 y el número de fallecidos llegó a 200.

El ministro de Sud Pública dijo que a la fecha han sido dado el alta médica 268 personas y 9 mil 156 han sido descartadas por pruebas de laboratorios.

Dijo que se han aplicado 13 mil 282 pruebas PCR y que 586 personas están en hospitales.