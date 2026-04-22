Desde afuera, solo vemos el brillo y el glamour de las estrellas, pero detrás siempre hay historias muy alejadas de ese mundo. Charlize Theron tiene una de ellas, su vida no siempre estuvo rodeada de alfombras rojas ni reflectores. Mucho antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas de Hollywood, vivió un episodio que marcaría su vida para siempre.

Era 1990, Charlize tenía 15 años, y constantemente su madre, Gerda Maritz, la llevaba al cine. Cuando creció se dio cuenta que lo hacía para mantenerla fuera de la casa, así comienza relatando notablemente cabizbaja, aquel episodio que la marcó, durante en una entrevista con The New York Times.

«Un día me llevó a ver una película y mi papá se había llevado las llaves de la puerta del frente, la puerta de acero del frente. Así que ella no pudo pasar por la primera puerta. Su hermano vivía a un par de cuadras, así que si no estaba en casa, siempre estaba ahí, bebiendo», explicó la intérprete sudafricana de 50 años, mientras continuó reconstruyendo los hechos que llevó al fatal desenlace.

Narró que se dirigieron a la casa de su tío, donde su padre, Charles Theron, estaba, encontrándolo a ambos ebrios. Recordó que al llegar tenía una gran urgencia de ir al baño, por lo que inmediatamente corrió a la casa, acción que su padre vio de mala educación por no saludar a quienes estaban presente. «Él estaba en un estado en el que entró como un espiral. Y me preguntaba, «¿Por qué no paraste?» «¿Quién te crees que eres?». Nos fuimos, y se notaba que eso fue la gota que rebosó el vaso para él».

Te puede interesar: 20 años después, el diablo sigue vistiendo a la moda

Charlize quería evitar confrontación

De regreso a casa con su madre, la ganadora del Oscar le pidió que, a la llegada de su padre, le informara a este, que estaba durmiendo, para evitar una confrontación con su progenitor. «Sabía que él estaba enojado conmigo», destacó.

Charlize Theron y su madre Gerda Maritz.

«Él finalmente llegó a la casa, le disparó a la puerta de acero para entrar, dejando bien en claro que nos iba a matar», dijo Charlize, agregando que, inmediatamente su madre agarró su pistola y se refugió junto a ella en su habitación. «Esta es la cosa más loca, las dos estábamos sosteniendo la puerta con nuestros cuerpos», mientras su padre seguía disparando a través de la puerta, «y ni una bala nos dio».

Cuenta que, cuando su padre dejó de disparar, se dispuso a buscar otras armas en su caja fuerte, «en ese momento mi madre lo siguió y le disparó».

El padre de Theron falleció esa noche. ¿Y su madre? Pues la justicia determinó que Gerda actuó en legítima defensa propia y no presentó cargos en su contra.

La protagonista de exitosas películas como: Mad Max y La Vieja Guardia manifestó que “estas cosas deben hablarse porque hacen que otras personas no se sientan solas”.