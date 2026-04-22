El misterio en Sosúa: Confirman osamenta corresponde a joven desaparecida en 2021

SANTIAGO.– Luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmara, mediante pruebas de ADN, que la osamenta hallada en una villa de Sosúa, Puerto Plata, corresponde a la joven Carli Francesca Guzmán Rochez, reportada como desaparecida en 2021, el Ministerio Público amplió las investigaciones para determinar las causas de la muerte y posibles responsables.

Los restos de Guzmán Rochez, de 22 años, fueron encontrados en enero pasado en una finca donde está ubicada la villa en la que se hospedó en 2021, cuando un obrero realizaba una excavación en el patio de la propiedad.

La desaparición fue denunciada el 13 de septiembre de 2021 por su abuela, Paulina González Díaz, ante la Policía en Sosúa. La joven era oriunda del municipio de Baní, provincia Peravia.

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El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmin Duncan, confirmó que los restos encontrados corresponden a Guzmán Rochez. Tras el hallazgo, la osamenta fue preservada en un cuarto frío hasta completar el proceso de identificación.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por los administradores del hotel Amber Coast, ubicado en la calle Alejo Martínez, en el sector El Batey de Sosúa, la joven figuraba registrada desde el 5 de septiembre en la habitación número 33 de ese establecimiento.

Hasta el momento, el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan profundizando las investigaciones del caso, sin que se hayan reportado detenciones.