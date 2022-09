Starlin Castro “Vestir la chaqueta del Escogido significa mucho”

Una de las gratas impresiones con las que contaron los Leones del Escogido en su primer día de entrenamientos, de cara a la venidera campaña, fue la integración del infielder Starlin Castro.

El jugador con 12 años de servicios en Las Mayores sostuvo una conversación con el gerente general del Escogido, Luis Rojas, en la que le dejó saber su entera disposición de colaboración con el equipo.

«Hablé con Luis y le manifesté que estoy a las órdenes del equipo para lo que me necesiten. Estoy aquí para aportar en lo que pueda y ayudar a que el equipo esté mejor», expresó Castro, quien jugó por última vez con los escarlatas en 2010.

El nativo de Montecristi fue la primera selección de los rojos en el Draft de Novatos del 2009.

Durante la temporada del 2010, Castro tuvo promedio de bateo de .317, un OBP de 364 y SLG de 400, producto de 19 indiscutibles, 1 triple y 7 remolcadas en 16 partidos.

Castro dijo sentirse contento por estar de regreso a la pelota dominicana y al equipo que consideró su casa.

“Vestir esta chaqueta de los Leones del Escogido me recuerda muchas cosas y significa mucho para mí, ya que desde hace un buen tiempo mi familia me pedía que jugara, no se dio el momento indicado pero gracias Dios ya estamos aquí”, expresó Starlin.

“Estoy contento por la nueva oportunidad de estar acá para demostrar el talento que tengo para ayudar al equipo a que llegue lo más lejos posible”, siguió diciendo el jugador que militó en los Cachorros de Chicago, Yankees de Nueva York, Marlins de Miami y Nacionales de Washington.

En su paso por Grandes Ligas tuvo una línea ofensiva de .280/.319/.412. Conectó mil 772 imparables, 138 cuadrangulares, remolcó 678 vueltas y anotó 698 carreras.

Recientemente accionó en el béisbol mexicano con Leones de Yucatán.

Castro de 32 años destacó que se siente saludable y en óptimas condiciones.

“Vengo a jugar con pasión y deseo de entregarlo todo en el terreno”, concluyó.