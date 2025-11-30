El relevo es el punto débil de Águilas Cibaeñas; necesitan cerrador de manera urgente

Santo Domingo.- Las Águilas Cibaeñas exhiben el mejor promedio de ganados y perdidos en el torneo de béisbol dominicano, pero su punto débil es su cuerpo de relevistas, que entra en acción a partir del sexto episodio.

Sus relevistas permiten al menos tres carreras por encuentros, y cuando se requiere al cerrador, las cosas pintan peor.

En el partido del sábado ante los Tigres de Licey, estuvieron a punto de volver a perder otro encuentro por la mala actuación de sus relevistas.

Licey llenó las almohadillas con un out en el noveno capítulo, con la pizarra 4-2 a favor de las Águilas y un estadio Cibao lleno a capacidad.

Por suerte, el derecho José Cuas, uno de los pocos puntos luminosos del relevo amarillo, pudo sacar dos auts y así poner fin a la amenaza de los felinos.

Sin un cerrador confiable, no hay dudas que las cuyayas tendrán muchos problemas en lo que resta de temporada, a pesar de su marca impresionante de 23 y 6.

Las cuyayas encabezan la tabla de posiciones, seguidas por Toros del Este, que exhiben marca de 15 y 15.

Las Estrellas (14 y 18) ocupan el tercer escalón, mientras Licey y Leones del Escogido comparten el cuarto puesto, con 13 y 17.

El último lugar lo ocupan los Gigantes del Cibao, con doce victorias y 17 derrotas.

Los cuatro equipos que avancen a la semifinal disputarán una serie de 18 encuentros, para elegir los dos conjuntos que jugarán la final.