Sujeto Oro 24 en la mira por acusaciones de violencia

Johan Manuel Nova,

Merenguero (Sujeto Oro 24).-

Cierto o no, su reputación ha quedado en entredicho con la querella presentada por su pareja Nayely Nicole Sánchez Batista sobre supuesta violencia física y amenaza de muerte. La amarga experiencia judicial de otras figuras del medio sobre conflictos de género es una lección que tanto él como otros han debido aprender.

Elon Musk

Elon Musk,

Asesor de Donald Trump.-

No se le pueden regatear razones al reclamar eficiencia a los empleados federales en Estados Unidos so pena de ser despedidos. Al menos en el sector público la incompetencia no tiene por qué consentirse. Pero si algo se le critica es el tono intimidatorio con que ha advertido a los servidores que justifiquen su trabajo para no ser despedidos.

Antonio Guterres