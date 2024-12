Bashar Al Asad

Exdictador de Siria

Su caso es otro ejemplo de que la represión y el secuestro de las libertades tienen sus límites. Tras 24 años en el poder que ejercía con manos de hierro, al verse sin el respaldo de sus aliados tuvo que huir del poder. No tuvo siquiera el valor de enfrentar a las fuerzas que hace 11 años decidieron poner fin a su tiranía.

Eddy Alcántara

Director de Proconsumidor

Su defensa de los derechos del consumidor es muy loable. Pero para hacer cumplir la ley no tiene que violarla. Si no puede confiscar mercancías, clausurar o multar negocios, no tiene que extralimitarse, sino recurrir a las vías correspondientes. Es lo más aconsejable para evitar que la defensa del consumidor pierda fuerza al chocar con la ley.

Rafaelito Román

Merenguero típico

Su muerte a los 71 años de edad priva al país de uno de los más destacados representantes de la música típica. Con la legendaria Fefita la Grande popularizó temas como “El picoteiao”, “La mecedora” y otros que con la escuela de música que dirigía en Puerto Plata forman parte de su valioso legado.