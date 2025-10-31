Washington.- Las salidas de vuelos desde los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia de Nueva York fueron suspendidas por unos minutos este viernes, debido a la escasez de personal generada por el cierre del Gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó primero en una alerta de la suspensión temporal de los despegues desde el JFK, uno de sus dos aeropuertos internacionales, durante cerca de una hora y media. El viento también provocó otros retrasos de cerca de una hora que se extendieron más en el tiempo.

Tras levantarse esa suspensión la FAA anunció otro ground stop en LaGuardia entre las 21.00 y las 22.15 GMT (17.00-18.15 hora local) para vuelos con destino a Washington, Cleveland, Boston o varios aeropuertos canadienses, así como para aquellos que tengan previsto aterrizar en aeropuertos de Nueva York.

La falta de personal que está provocando estos retrasos se encuentra especialmente en los estados de Nueva York, Indianapolis y Boston, según informó la cadena CNN.

La agencia de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que la escasez de controladores en el JFK ha provocado una interrupción de los despegues y que los vuelos con destino a Nueva York están retenidos en sus aeropuertos de salida para evitar congestión aeroportuaria.

Según explica, los retrasos y las cancelaciones han limitado las llegadas al aeropuerto a 36 aviones por hora.

El cierre del Gobierno federal, que vive hoy su trigésimo primer día, está amenazando el correcto funcionamiento del tráfico aéreo en gran parte de los aeropuertos del país, más aún cuando ya se ha alcanzado el plazo en el que debían recibir sus pagas y no han llegado debido a la falta de fondos.

Los controladores aéreos son considerados empleados esenciales y deben continuar atendiendo sus puestos de trabajo, muchas veces en largas jornadas, aunque no les lleguen sus nóminas.

Aun así, esta situación ha provocado que muchos de ellos no acudan a trabajar alegando problemas de salud.

El cierre del Gobierno es ya el segundo más largo de la historia del país, a falta de unos pocos días para convertirse en el primero, que duró 35. Una de las principales razones por las que se reabrió el Gobierno entonces, entre 2018-2019, fue por la escasez de controladores aéreos.