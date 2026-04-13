Un momento inesperado y divertido vivió un taxista en México, luego de descubrir que el pasajero que llevaba a bordo era nada más y nada menos que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

En un video compartido por el propio artista en su cuenta de Instagram, se observa cómo aborda el taxi, donde el conductor, muy amable, inicia la conversación preguntándole cómo se siente, a lo que Fonsi respondió con un entusiasta: “Muy bien, ¡Viva México!”.

La charla continuó de forma natural, hasta que el taxista le pregunta de dónde es. Al escuchar que es de Puerto Rico, el conductor lo miró a través del retrovisor y, con cierta duda, le comentó que se parece a un artista. “Creo que te conozco… no sé si me estoy equivocando, pero te pareces a un cantante”, le dijo.

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Entre risas, Fonsi decide seguir la broma y respondió: “Sí, soy Ricky Martin”, provocando una gran carcajada del taxista. Posteriromente añadió con humor: “Soy más bonito en fotos, pero sí, soy cantante”.

Posteriormente, cuando el conductor finalmente lo reconoce: “¿Eres Luis Fonsi?”, mientras le extiende la mano y le dice: “Mucho gusto”. Visiblemente emocionado, el taxista no pudo evitar expresar: “¡Ay no manches, ya me puse nervioso!”.

De visita

Durante el trayecto, el conductor también le preguntó sobre el motivo de su visita. El intérprete de “Corazón en la maleta” explicó que estaría en el país por tres días, participando en programas de televisión, encuentros y actividades promocionales. Además, reveló que su gira comenzará en noviembre, por lo que actualmente no se encuentra ofreciendo conciertos.

El divertido encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a la naturalidad del momento y a la humildad del artista.