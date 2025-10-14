ARCHIVO - Taylor Swift se presenta en el estadio Monumental durante su concierto Eras Tour en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Nueva York.- Taylor Swift anunció este lunes que la docuserie de seis episodios ‘Taylor Swift – The Eras Tour – The End of an Era’ se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre y en simultaneo se lanzará la película concierto ‘Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show’, filmada durante el final de la gira.

“Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin”, escribió en su cuenta de Instagram la artista.

Además, la afamada cantante estadounidense publicó en su redes un avance del documental, de un minuto y 39 segundos de duración.

ARCHIVO – Taylor Swift se presenta en el estadio de Wembley como parte de su gira Eras el 21 de junio de 2024 en Londres. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP, Archivo)

‘Taylor Swift – The Eras Tour – The End of an Era’ está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal; mientras que ‘Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show’ está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions, según el portal Variety.

La película del concierto cuenta cómo fue el final de la gira Eras, que se escenificó en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023.

En abril de 2024, Swift llevó la cinta ‘Taylor Swift- The Eras Tour’ a Disney+, tras el éxito de taquilla de la película.