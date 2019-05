Moisés Hernández:

Medalla de bronce Mundial Taekwondo

El dominicano Moisés Hernández ganó la medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo que se celebra en la ciudad de Manchester, en Inglaterra.

Moisés venció a Saleh Elsharabay, de Jordania, 22-14, mientras que cayó frente a Apostolos Tolikostoglou, de Grecia, 15-7.

Previo a ese combate, Hernández se impuso a Ermin Tramcis, de Suecia, 16-7.

Luego derrotó a Samuel Thomas, de Filipinas, 21-4.

Expertos internacionales del taekwondo que presenciaron las diferentes peleas, elogiaron el desempeño de Moisés Hernández y afirmaron que el dominicano es inteligente y valiente.

Bernardo Pie

no pudo

A pesar de realizar una gran jornada en varios combates, el dominicano Bernardo Pie no pudo conseguir medalla en el Mundial.

Pie derrotó a Keno Anthony Mendoza, de Filipinas, 28-7.

En otro combate, Bernardo logró vencer a Joao Souza, de Brasil, 14-12.

También venció al japonés Korai Murakami, 15-3.

En un combate en que Bernardo se fajó con Londanis Konstantinidis, de Alemania, no pudo superarlo y perdió 12-9.

Camacho elogia

Francisco Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, resaltó el gran trabajo de los atletas criollos.

Dijo que demostraron mucha calidad, a pesar de que era un Campeonato Mundial.