El antesalista Junior Caminero despachó su décimo cuadrangular de la temporada, guiando la victoria de los Rays de Tampa Bay 8-4 sobre los Medias Rojas de Boston.

El dominicano castigó la pelota con un jonrón de 449 pies por todo el jardín central, produciendo dos carreras; con esta acción, la organización logra su séptima victoria consecutiva.

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Otra actuación a destacar fue la del bateador emergente Chandler Simpson, quien desempató el marcador en la sexta entrada con un sencillo remolcador de dos vueltas. Asimismo, Simpson ratificó su gran noche con un triple productor en el octavo episodio.

Mientras tanto, el inicialista cubano Yandy Díaz inscribió su nombre en los libros de récords personales al conectar su hit número 1,000 en las Mayores; un logro que resalta su constancia en el sistema de juego de los Rays.