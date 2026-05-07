La entrega defensiva ha pasado factura al jardinero de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, quien fue inhabilitado oficialmente tras sufrir un percance físico en el juego de hoy frente a los Rangers de Texas.

«El Marciano» protagonizó el momento más dramático del encuentro al lanzarse por un elevado que parecía destinado a ser un extrabase.

En el sacrificio, Domínguez capturó la bola, pero impactó contra la pared del jardín, quedando tendido por unos instantes.

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El patrullero dominicano abandonó el campo con notables muestras de dolor, escoltado por el cuerpo médico de la organización.

El dirigente Aaron Boone informó que los estudios realizados arrojaron un esguince en el hombro izquierdo de grado bajo; afortunadamente, los exámenes de conmoción cerebral resultaron negativos, descartando daños neurológicos.

Se estima que el proceso de recuperación y retorno del dominicano tomará algunas semanas.