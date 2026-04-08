El intérprete urbano Shadow Blow quedó varado la mañana de hoy miércoles, mientras se desplaza por la ciudad, debido a las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias que desde anoche azotan a Santo Domingo.

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, el artista expresó su frustración ante la situación, denunciando la tardanza de su aseguradora tras solicitar asistencia en medio de la emergencia.

“Tranquilo, no lleguen, no lleguen nunca”, manifestó de forma irónica, al tiempo que relató los daños sufridos por su vehículo. “La guagua está toda desbaratada, chocó con to’ lo palo e’ luz, con to’ lo policía acostado, con todo lo que apareció”, agregó Shadow, indicando que llevaba más de dos horas y 20 minutos esperando ayuda en la avenida Núñez de Cáceres, una de las zonas inundadas.

El exponente también destacó que paga un seguro “full” por su vehículo Mercedes-Benz, con una cuota mensual de 34,200 pesos, lo que incrementó su molestia ante la falta de respuesta oportuna.

En un segundo video, mostró el interior del vehículo inundado, reiterando su indignación: “Déjenme morir aquí, no le paren a nada… pagando el seguro más full, que ahora mismo deberían venir a buscarme en un helicóptero”, expresó muy molesto.

Las lluvias registradas desde la noche del martes han provocado inundaciones urbanas en varias zonas del Gran Santo Domingo, generando complicaciones en el tránsito y afectando a numerosos conductores.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas y a mantenerse atentos a las condiciones climáticas mientras persistan las precipitaciones en el territorio nacional.