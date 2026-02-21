Washington (EFE).- Alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, incluidas 14 millones en Nueva York, en donde hay una alerta de ventisca, la primera vez en nueve años que se emite una alerta de este tipo para la Gran Manzana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York dónde se podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve.

La tormenta se terminará de formar este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noroeste del país. La alerta se extiende hasta el lunes.

La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana.

“Una advertencia de ventisca significa que se esperan o se están produciendo condiciones climáticas invernales severas”, dijo el NWS.

Advertencias ante la tormenta invernal que impactará Nueva York

La NWS aconsejó restringir los viajes solo a emergencias debido a la “peligrosidad” de la nevada. Para los conductores que deben salir se les recomienda llevar consigo un kit de supervivencia para el invierno.

Vista de los efectos de una tormenta invernal sobre Nueva York, desde el Río Hudson, el 4 de febrero de 2026. EFE/Sarah Yenesel

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a las advertencias por la nevada. «Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa», dijo en una publicación en X.

Y es que, en la ciudad de Nueva York, se espera que las nevadas comiencen temprano el domingo por la mañana y se intensifiquen por la noche con posibles caídas de hasta cinco centímetros por hora.

También hay una alerta de ventisca para la ciudad, la primera vez en nueve años que se emite esta clase de alerta.

Los lugares para esquiar en estos sectores también están bajo alerta, después que ocho esquiadores murieron en una avalancha en medio de una tormenta de nieve en el norte de California, el martes pasado. Una persona más se encuentra desaparecida, se presume que está muerta.