SANTO DOMINGO. — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, exigió este sábado la retirada inmediata de fotografías y videos de la joven víctima por el caso de abuso sexual ocurrido en Villa González, y advirtió contra la revictimización a través de la difusión de ese material.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, la magistrada instó a plataformas, medios y usuarios particulares a no convertirse en “violadores digitales de la dignidad e intimidad” de la víctima y pidió eliminar de forma inmediata cualquier contenido que la muestre. Reynoso señaló que la circulación de esos materiales agrava el daño, vulnera derechos fundamentales y puede constituir conducta punible.

La Procuraduría también recordó a la ciudadanía la obligación de respetar la privacidad de las víctimas y llamó a quienes posean ese tipo de archivos a entregarlos a las autoridades para incorporarlos a la investigación y evitar su difusión.

Procuradora exige eliminar contenido viral de la víctima de Villa González

Por otro lado, las autoridades informaron que seis personas vinculadas al caso ya han sido arrestadas y serán presentadas ante un juez para conocerles medidas de coerción. La investigación está a cargo del Ministerio Público, que coordina las diligencias con la Policía para reunir pruebas, proteger a la víctima y procesar a los imputados conforme a la ley.

La Procuraduría advirtió que la publicación y difusión de imágenes íntimas de una víctima pueden acarrear consecuencias penales para quienes las divulguen, y reiteró el llamado a denunciar ante las autoridades cualquier plataforma o usuario que mantenga ese material.