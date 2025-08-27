El ex propietario mayoritario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, todavía se está recuperando del impactante traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers en febrero.

«Todos nos sentimos heridos cuando traspasaron a Luka. Yo tanto como cualquiera, porque sentí que decepcioné a la gente al no estar presente. Pero lo hecho, hecho está», declaró Cuban al «DLLS Mavs Podcast».

Cuban renunció al control de las operaciones de baloncesto después de vender su participación mayoritaria en los Mavericks a Miriam Adelson y Patrick Dumont en diciembre de 2023.

El presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de Dallas, Nico Harrison, ahora informa a Dumont sobre todos los asuntos de personal de la plantilla, a pesar de que Cuban todavía tiene una participación del 27% en la franquicia.

Puedes leer: Luka Doncic volverá a entrenamientos tras pasar susto

Cuban ya ha expresado abiertamente su preocupación por la falta de retorno de Doncic, que incluía a Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029. Sin embargo, se muestra optimista de que Cooper Flagg, la primera selección general de este año, ayudará a recuperar la afición del club.

Un apunte

Explica

«No me arrepiento de haber vendido el equipo. Me arrepiento de cómo lo hice», le dijo Cuban . «¿Aun así lo vendería? Sí, por las mismas razones que he dicho cien veces. ¿Lo haría de la misma manera? Rotundamente no. Lo habría subastado».

«Conseguimos a Cooper. Los dioses del baloncesto nos tenían en alta estima, y ??Coop es un crack. Ni siquiera tiene 19 años», dijo Cuban. «Podría, literalmente, según la ciencia, jugar para los Mavs durante 25 años. Supongo que si lo hacemos bien y ganamos, esa opinión cambiará».

El propietario minoritario de los Mavericks, Mark Cuban, está ahora prácticamente fuera del panorama en lo que respecta a lo que sucede dentro de la franquicia.

Por: Chicco Nación

The Score