Club Balata conquista torneo de baloncesto infantil de la provincia Santo Domingo

Santo Domingo.- El club Balata se proclamó campeón del torneo infantil organizado por la Asociación de Baloncesto de la provincia Santo Domingo (ABASADO), al derrotar 35 por 33 al Ramón Matías Mella, en la final del evento, disputado en categoría u16-2025.

Ángel Cruz encestó 14 puntos para llevar al club Balata a conquistar dicho torneo, lo que le valió para ser elegido el más valioso de la competición de baloncesto.

El partido final fue celebrado en el techado del club Ozama, ante una gran cantidad de público.

Luego del partido, los campeones del Balata y el jugador más valioso fueron galardonados por la directiva de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (ABASADO), encabezada por su presidente, William Cabral y Luis Pimentel.

Cabral mostró su regocijo por el éxito del evento y aseguró que continúan trabajando por el desarrollo del baloncesto en la provincia.