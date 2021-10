Trabajos teleférico Alcarrizos avanzan a ritmo acelerado

El calvario que deben enfrentar todos los días las personas que tienen que salir o entrar de la localidad de Los Alcarrizos, debido al problema de movilidad vehicular que se forma por la gran cantidad de vehículos del transporte público, privado y de carga que forman grandes taponamientos en sus angostas vías, podría estar próximo a su fin gracias al teleférico que se construye en la zona.

Desde el pasado mes de febrero la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) inició los trabajos de la Línea 2 de Teleférico de Santo Domingo (TSD 2) que se construye en el municipio de Los Alcarrizos, una obra que impactará la vida de casi 400 mil habitantes.

El uso de motoconcho, carros o guaguas del transporte públicos podría reducirse significativamente, ya que este metro cable garantiza una movilidad de forma cómoda, segura y rápida desde los sectores más marginales internos de esta localidad a otro lugar y otros medios de transporte en menor tiempo.

Decenas de obreros e ingenieros debidamente protegidos con botas, cascos, chalecos, guantes y lentes trabajan dentro de un armazón de hierro, concreto y tierra en la construcción de lo que será el garaje de las cabinas que usará el teleférico para el transporte de personas.

En la actualidad se trabaja de manera simultánea en los terrenos de la Autopista Duarte en la entrada de Los Alcarrizos donde también operará la Terminal Interurbana de Autobuses del Cibao, y en la estación ubicada en el sector Los Americanos, aquí se fijan los pilotes para hacer la zapata de la estructura.

Otro grupo similar de hombres y máquinas trabajan simultáneamente en los terrenos en el sector de Los Americanos donde se ubicará la última estación que llevará el mismo nombre. También se trabaja en los lugares intermedios donde estarán las pilonas.

Al igual que en la primera línea, aparte de una infraestructura de transporte, el teleférico, también cumple una función estética, ya que el diseño de las cuatro estaciones: Estación Los Alcarrizos, Las Toronjas, Puente Blanco y Los Americanos, se destacarán por su belleza actual y geometría que contrastan con el paisaje urbano circundante caracterizado por la informalidad de sus construcciones y la contaminación visual.

“Desde que supe que aquí se construiría un teleférico, cogí con un amigo hacia la estación del metro Eduardo Brito donde se coge el teleférico que va para la Charles de Gaulle, para vivir la experiencia y la verdad es que me encantó. Sé que aquí quizás no tenga la misma vista pero sí será igual de agradable. Usted no se imagina como es salir de aquí en la mañana”, dijo Antonia Sepúlveda, quien trabaja en una tienda en la avenida Duarte.

Este sistema tendrá un garaje para guardar las cabinas, 25 pilonas que sostendrán el cable y una subestación eléctrica que garantizará el suministro energético independiente.

Este proyecto cuenta con tres componentes de infraestructuras: la construcción de la obra civil. Esta tiene que ver con todo lo que se debe hacer en movimiento de tierra, planos, ejecución de obra gris, pilones, zapatas, varillajes, etc. Ya con un avance de un 18%. Luego pasarán a los componentes 2 y 3 como lo son, el de electromecánica, el componente eléctrico.

En la segunda línea del teleférico de Santo Domingo (TSD 2) las cabinas saldrán de la estación Los Americanos y llegarán hasta la estación multimodal que se construye en la entrada de Los Alcarrizos.

UN APUNTE

Cambio

El proyecto inicial anunciado en 2018, tendría 6 estaciones y recorrería 11 kilómetros, ya que abarcaría desde la estación Los Americanos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, conectando con la estación del Metro María Montez, y pasando la prolongación 27 de Febrero con Manoguayabo.