Transparencia

El Consejo Nacional de la Magistratura se aboca a escoger a cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el plantel completo del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que supone gran compromiso y responsabilidad para los miembros de ese órgano constitucional, encabezado por el presidente de la República.
Esos magistrados serán escogidos entre 60 abogados propuestos por instituciones de la sociedad civil y 12 togados que han presentado postulaciones propias, todos los cuales mostrarán calidades y currículos ante el CNM en sesión abierta y pública.
Al presidente Luis Abinader, como coordinador del CNM, le corresponde convocar a ese órgano a los fines de depurar expedientes y procurar que todos los postulados cumplan con el principio de independencia, reputación y producción jurisdiccional, en cumplimiento del artículo 181 de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Consejo.
En la sesión anterior, con el voto calificado del presidente Abinader, el CNM no confirmó a los magistrados de la SCJ Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes expresaron intención de permanecer en sus funciones, pero aun ese Consejo no ha presentado por escrito las motivaciones que sustentan su decisión.
La escogencia de cinco nuevos magistrados en la SCJ supone un proceso trascendental para el futuro de esa alta corte por la incidencia que tendría en el desempeño de su pleno y en sus cámaras penales, civiles y laborales, por lo que se trata de un gran desafío que debería tener como objetivo consolidar esa fuente principal de jurisprudencia.
Sobre el presidente Abinader recae el mayor compromiso de garantizar una selección alejada de intereses políticos o corporativos, porque lo bueno o lo malo que resulte de ese proceso caerá en la figura histórica del jefe de Estado, no solo por esa condición, sino también porque su partido tiene la mayoría en el CNM.
La sociedad aspira a que los cinco jueces de la SCJ y los cinco del TSE, con sus respectivos suplentes representen lo mejor de lo mejor en lo referido a capacidad, probidad eficiencia, experiencia, reciedumbre e independencia, de forma tal que ningún magistrado quede enmarañado en redes de sumisión a intereses partidarios, empresariales o innominados.
La comunidad jurídica y la sociedad toda reclaman la publicación de las actas contentivas de las razones por las cuales el CNM declinó confirmar a tres jueces de la SCJ, como necesario telón de transparencia en el inicio de selección de jueces de altas cortes. Todo se reduce a garantía de legalidad y transparencia.