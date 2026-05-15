En momentos en que el petróleo ha vuelto a imponerse en las economías tiene extraordinaria trascendencia la participación de República Dominicana en un bloque que explotará el hidrocarburo en Guyana. La participación del país, según un comunicado de la Presidencia, se limita solo a un 10 %, pero sin necesidad de hacer directamente la inversión.

El significativo acuerdo fue el resultado de la entrevista del presidente Luis Abinader con su homólogo guyanés Mohamed Irfaan Ali.

Tras intervenir como orador principal en un encuentro sobre zonas francas en Panamá, el mandatario dominicano viajó al país caribeño rico en petróleo.

Te puede interesar: Abinader realiza cuarta visita oficial a Guyana

Es obvio que los beneficios de la explotación no se verán de la noche a la mañana, pero el acuerdo genera esperanza sobre la reducción del peso que tiene el petróleo en la economía. Y fomenta las buenas relaciones entre los dos países.