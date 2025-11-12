París. – La Torre Eiffel, el Ayuntamiento de París y la Estatua de la República se iluminaron esta noche con los colores de la bandera francesa azul, blanco y rojo en homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

La iluminación simbólica se repetirá este jueves como parte de la conmemoración del décimo aniversario de los peores ataques en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial, que dejaron 132 muertos, cientos de heridos y miles de personas traumatizadas.

«Diez años después, París y toda la nación rinden homenaje esta semana a las víctimas del 13 de noviembre de 2015, a sus familias y allegados», declaró la alcaldesa Anne Hidalgo en sus redes sociales. «París recuerda. Nunca los olvidaremos».

La jornada de conmemoraciones se retransmitirá en directo por las televisiones TF1 y France 2 y la radio France Inter, además de en pantallas gigantes en la Plaza de la República.

A partir de las 11:30 hora local, el presidente Emmanuel Macron, Hidalgo y asociaciones de víctimas se reunirán en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis, para recordar a la primera víctima de aquella noche.

Posteriormente, recorrerán las calles donde un segundo comando atacó bares y restaurantes en los distritos X y XI, con ceremonias ante placas con los nombres de las víctimas en Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire y La Belle Équipe.

El acto principal se celebrará a las 18:00 horas en el Jardín Memorial del 13 de Noviembre, en la plaza Saint-Gervais, junto al Ayuntamiento de París. La ceremonia será inaugurada por Macron, Hidalgo y los presidentes de las asociaciones de víctimas 13onze15 y Vida por París, Philippe Duperron y Arthur Denouveaux.

Árbol de las Luces

El evento contará con 1.500 invitados, incluidos sobrevivientes, familias, magistrados, policías, personal sanitario y de emergencia, y todos los movilizados aquella noche. La ceremonia, dirigida por Thierry Reboul, incluirá el Árbol de las Luces, un olmo centenario símbolo de la justicia republicana, que se transformará mediante proyecciones de vídeo.

El Coro de Radio France y el Coro del Distrito 13, compuesto por 44 supervivientes, acompañará la actuación, junto a otras presentaciones sorpresa que se registrarán en un álbum conmemorativo disponible en plataformas de streaming. Todos los beneficios se destinarán a las asociaciones 13onze15 y Vida por París.