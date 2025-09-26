SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a 30 años de prisión a Deiby Santana Franco (el Pollo), encontrado culpable de violar sexualmente y luego asfixiar a una niña de 8 años de edad en esa provincia.

De acuerdo con la sentencia, Santana Franco cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres. El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2023, cuando la menor salió a realizar un mandado en un colmado de la comunidad de Los Cacaos, donde se encontraba el procesado. Tras perseguirla, la llevó a unos matorrales, donde la agredió sexualmente y la estranguló.

Después de una intensa búsqueda de familiares y comunitarios, el cuerpo de la víctima fue hallado la noche del 23 de octubre y trasladado a un hospital de San Cristóbal, siendo identificado posteriormente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Puedes leer: Río Masacre arrasa frontera RD-Haití con inundaciones y daños agrícolas

La investigación fue dirigida por el fiscal Juan Enmanuel Escoto Hidalgo. En el proceso, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Daryl Montes de Oca, presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales e ilustrativas que sustentaron la acusación.

Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Chadalis Rosario dictaron la sentencia condenatoria, calificando el caso como violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal de la República Dominicana.