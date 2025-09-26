La situación también mantiene latente la tensión en la frontera, donde el río Masacre es un recurso vital pero a la vez una fuente de conflictos y vulnerabilidad.

Dajabón.- El desbordamiento del río Masacre, tras las fuertes lluvias registradas en la parte alta de esta provincia, provocó inundaciones en barrios y plantaciones agrícolas en la franja fronteriza entre República Dominicana y Haití.

La crecida del afluente sobrepasó el puente ubicado en la zona franca Codevi, por donde las aguas penetraron al recinto industrial, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales.

En el lado haitiano, el barrio Gaya, en Juana Méndez, quedó bajo agua debido al desbordamiento de un canal construido en ese territorio.

En comunidades como La Vigía, El Coco y Sánchez, parceleros denunciaron cuantiosas pérdidas en plantaciones de arroz arrasadas por las corrientes, que también arrastraron árboles, escombros y tierra.

“Yo nunca había visto una crecida tan fuerte de ese río”, expresó el productor arrocero Ramón Pichardo, uno de los afectados en la zona de La Vigía, en el municipio de Dajabón.

Aunque este viernes en la tarde el cielo permanecía nublado y con temperaturas calurosas, no se habían registrado nuevas precipitaciones.

La situación también mantiene latente la tensión en la frontera, donde el río Masacre es un recurso vital pero a la vez una fuente de conflictos y vulnerabilidad.

La amenaza de inundaciones se convierte en un recordatorio de la necesidad de soluciones sostenibles que protejan tanto la vida humana como la actividad económica en la zona.