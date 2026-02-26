Tribunal impone un mes de prisión preventiva a estudiantes acusados de agredir a maestro en Villa Consuelo

Distrito Nacional.– El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra dos estudiantes acusados de agredir a un maestro del Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo.

La decisión establece que los adolescentes, cuyos nombres se reservan por razones legales, deberán cumplir la medida cautelar en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, conocido como Ciudad del Niño.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando los alumnos presuntamente golpearon al docente dentro del centro educativo, situación que generó preocupación en la comunidad escolar.

Con esta disposición, el tribunal busca garantizar el proceso judicial mientras continúan las investigaciones en torno al caso.

