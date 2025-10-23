Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el régimen chino está aprovechando a Venezuela como corredor para el envío de fentanilo hacia territorio estadounidense, eludiendo los controles en puertos y generando “enormes ganancias” para Pekín. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario adelantó que en breve se verán “acciones concretas” para cortar ese flujo de drogas.

Trump aseguró que agencias estadounidenses y aliados han identificado rutas marítimas y terrestres utilizadas por cárteles, entre ellos la organización venezolana Tren de Aragua, para transportar estupefacientes hacia Estados Unidos. “China hace 100.000 millones de dólares traficando fentanilo hacia nuestro país”, dijo, y anunció que abordará el tema con el presidente Xi Jinping en su encuentro programado en Corea del Sur el próximo 30 de octubre.

El presidente detalló que la estrategia antinarcóticos de su administración entrará en una nueva fase, centrada ahora en operaciones terrestres para desarticular las redes que antes dependían del transporte marítimo. “La tierra será lo siguiente”, manifestó, y sostuvo que las recientes acciones navales habían reducido el uso de embarcaciones, pero que los delincuentes ya intentan desplazar sus cargamentos por vías terrestres.

Trump calificó a los cárteles como una amenaza similar a grupos terroristas y aseguró que, a diferencia de gobiernos anteriores, su objetivo es “eliminar completamente esta amenaza”. Según el mandatario, desde enero las fuerzas estadounidenses han detenido a más de 120.000 presuntos delincuentes, incluidos más de 3.000 vinculados a organizaciones como MS-13, Nueva Generación y Tren de Aragua, a las cuales comparó con el “equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental”.

Sobre las operaciones en el mar, el presidente confirmó la realización de “ataques cinéticos” contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, autorizadas en aguas internacionales. Trump también recordó que las drogas ilícitas han causado cerca de 300.000 muertes en Estados Unidos, y por ello prometió mantener la ofensiva con intensidad.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la postura del Ejecutivo y trazó un paralelismo con la guerra antiterrorista: “Los encontraremos, mapearemos sus redes, los cazaremos y los eliminaremos”, afirmó, al describir una estrategia que combina acciones policiales, judiciales y militares para desmantelar las capacidades de los cárteles en la región.

Las declaraciones del presidente y del secretario de Defensa reflejan un endurecimiento del discurso y de las tácticas estadounidenses frente al narcotráfico internacional, mientras Washington se prepara para coordinar la respuesta con socios internacionales.