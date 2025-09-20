Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado al gobierno de facto de Afganistán que si Estados Unidos no recupera el control de la base aérea de Bagram, que tienen los talibes desde 2021, “pasarán cosas malas«.

“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, PASARÁN COSAS MALAS!!!”, escribió Trump en su red social Truth Social, elevando el tono a la amenaza respecto a sus últimos mensajes.

Aunque Trump atribuyó a EE.UU. la construcción de la base, lo cierto es que la construyó en la década de 1950 la Unión Soviética, que después la convirtió en el epicentro de su invasión en la década de 1980.

Tras la retirada soviética y una devastadora guerra civil, fue tomada por las fuerzas de EE.UU. en 2001.

Trump insistió ayer en la posibilidad de recuperar la base, pese a que un funcionario talibán afirmara ese mismo día que el gobierno de facto afgano descarta la presencia militar estadounidense en su territorio.

“Estamos hablando con Afganistán, al que nunca hemos renunciado”, afirmó el republicano, que ha expresado interés en la última semana en recuperar esa base situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Kabul.

Como en otras ocasiones, Trump arremetió contra la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021 bajo el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La base aérea de Bagram fue el corazón del poder militar estadounidense en Afganistán durante las dos décadas de invasión.

En su apogeo, llegó a albergar a más de 40.000 personas entre personal militar y contratistas, y funcionó como el principal centro logístico y de operaciones para las fuerzas de la coalición.