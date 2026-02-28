En esta imagen difundida el lunes 9 de febrero de 2026 por el sitio web de la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei se dirige a la nación en un discurso televisado. (Oficina del líder supremo de Irán vía AP)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como «una de las personas más malvadas de la historia».

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo este sábado un llamado al pueblo iraní a «recuperar» su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

«Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país», declaró en un mensaje en la red Truth Social.