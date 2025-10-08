Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes israelíes serán liberados el próximo lunes y que Gaza será reconstruida, como parte del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamas.

Durante una entrevista con Fox News, Trump explicó que, según los términos de la primera fase del plan, la liberación de los cautivos comenzará a principios de la próxima semana. Además, Estados Unidos participará activamente en el proceso de reconstrucción de Gaza tras el acuerdo.

Trump destacó que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que el país comprende la necesidad del alto el fuego. La primera fase del pacto incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza.

“El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó el mandatario, señalando incluso que Irán respaldó la iniciativa.

El anuncio se produce luego de la confirmación oficial de la firma del acuerdo, elaborado con la mediación de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y con el respaldo de la ONU. El plan contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

Trump busca además ser considerado para el Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto y podría viajar a Egipto este fin de semana para supervisar las fases finales previas a la liberación de los rehenes.