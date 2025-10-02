Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente que su país está involucrado en un «conflicto armado no internacional» contra los carteles del narcotráfico, una medida que le permite justificar los ataques militares contra embarcaciones provenientes de Venezuela.

Esta decisión representa una nueva escalada en la estrategia de la Administración de Trump contra los grandes carteles latinoamericanos, a los que catalogó a principios de año como organizaciones terroristas debido al daño que producen las drogas en Estados Unidos.

Justificación legal y notificación al Congreso



El Gobierno envió a varios comités del Congreso una notificación, detallando que Trump determinó que los carteles son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

«Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas», indica el documento.

Trump ordenó al Departamento de Guerra ejecutar operaciones contra los carteles de conformidad con el derecho de los conflictos armados y argumenta que «Estados Unidos ha llegado ahora a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia».

Operaciones militares recientes



El documento da justificación legal a los al menos tres ataques militares estadounidenses en el mar Caribe el mes pasado, que causaron 17 muertos, incluyendo embarcaciones procedentes de Venezuela.

Especialistas legales señalan que al considerar formalmente su campaña contra los carteles como un conflicto armado activo, Trump consolida su derecho a poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

Despliegue militar y acusaciones contra Maduro



Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 soldados en la región, además de cazas F-35B en Puerto Rico.

El Gobierno estadounidense acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Maduro considera el despliegue estadounidense como una amenaza de agresión y ha movilizado al Ejército y reservistas como medida de disuasión.