Washington. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que el Gobierno Federal podría cerrar a partir de la medianoche debido a la falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto que mantenga en marcha la Administración.

“Probablemente tengamos un cierre”, declaró el mandatario en un acto en la Casa Blanca, donde acusó a los demócratas de querer destinar programas de salud como Medicare a inmigrantes indocumentados, lo que, según él, incentiva la llegada de más personas al país.

El bloqueo se produce porque los demócratas exigen la renovación de subsidios de Obamacare y la eliminación de ciertos recortes sanitarios incluidos en la reforma fiscal impulsada por Trump, a cambio de dar los votos necesarios en el Senado. La reunión de líderes partidistas celebrada en la víspera concluyó sin acuerdo.

En caso de concretarse el cierre, se verían afectados servicios no esenciales como museos, parques nacionales y trámites burocráticos, mientras que las agencias de seguridad, desde el FBI hasta los controladores aéreos, continuarían operando.

Trump, que ha instruido a agencias a preparar despidos de funcionarios considerados no esenciales, aseguró que su Gobierno no desea el cierre, pero advirtió que podría aprovecharlo para aplicar medidas “irreversibles” en línea con su plan de reducir la administración pública.

El pulso político se mantiene mientras el reloj avanza hacia la medianoche del 30 de septiembre, límite legal para la aprobación del presupuesto federal.