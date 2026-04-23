Trump dice que «nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear»

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán, y sostuvo que “nunca debería permitirse” el uso de este tipo de armas.

Trump reaccionó de forma airada cuando fue consultado por la posibilidad de emplear un arma nuclear contra la República Islámica.

Declaraciones del presidente

El mandatario preguntó por qué alguien haría una “pregunta tan estúpida”, insistiendo en que no existe tal plan militar.

Durante un acto en el Despacho Oval, afirmó que no ve ninguna razón para recurrir a un ataque de ese tipo.

Trump señaló que las fuerzas estadounidenses han “diezmado” objetivos en Irán con medios convencionales, sin necesidad de armas nucleares.

Reiteró que el uso de armas nucleares no debe permitirse bajo ninguna circunstancia en conflictos internacionales.

Postura sobre el conflicto

Tras el inicio de la guerra, el presidente había amenazado con consecuencias severas contra la civilización iraní, aunque la Casa Blanca matizó sus palabras.

El mandatario insistió en que no siente presión para terminar el conflicto en curso entre Washington e Irán.

Afirmó además que Estados Unidos ha participado en múltiples guerras a lo largo de los años.

Al ser consultado por el impacto económico del conflicto, Trump defendió que el costo es justificable para evitar un Irán con armas nucleares.

Según dijo, la alternativa es un país sin capacidad nuclear que no pueda amenazar a otras naciones.

El presidente aseguró que Irán no debería poder atacar ciudades estadounidenses ni generar inestabilidad en Oriente Medio.

También recordó que había prometido inicialmente que el conflicto duraría entre cuatro y seis semanas.

Trump declaró unilateralmente una extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Indicó que la tregua se mantendrá de forma indefinida mientras se busca un acuerdo de paz.

Sin embargo, advirtió que podría reanudar los ataques si Irán no presenta una oferta aceptable para la Casa Blanca. Mientras tanto, Irán mantiene restricciones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio marítimo.