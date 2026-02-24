Trump resaltará su lucha contra el narcotráfico en México y Latinoamérica en su discurso

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltará este martes la importancia de la “dominación” estadounidense en el hemisferio occidental y la lucha contra los carteles de la droga en México y Latinoamérica durante su discurso del Estado de la Unión, según extractos adelantados por la Casa Blanca.

En los pasajes difundidos, Trump afirma que su administración está “restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental”, actuando para proteger los intereses nacionales frente a “violencia, drogas, terrorismo e interferencia extranjera”. Las críticas incluyen que, durante años, “grandes partes de México han sido controladas por asesinos carteles de la droga”.

Quizas te interese: Más de 3,200 liberaciones tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en Venezuela

Este discurso es el primero del Estado de la Unión del segundo mandato de Trump y llega dos días después del operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en una operación del ejército mexicano con apoyo de inteligencia estadounidense.

Además de la lucha antidrogas, el adelanto del discurso subraya la política exterior de Trump en la región occidental, en la que insiste en fortalecer la presencia y liderazgo de Estados Unidos.