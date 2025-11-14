Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la relación entre Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman e instituciones financieras como el grupo bancario JP Morgan Chase, «y muchas otras personas e instituciones».

Trump acudió este viernes a su red social Truth Social, como suele hacer, para realizar este anuncio, en el que insistió en que los demócratas intentan desviar la atención sobre el cierre del Gobierno —desbloqueado tras 43 días al lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas— y aseguró que todas estas personas «pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla».

«Ahora que los demócratas están utilizando el engaño de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso CIERRE DEL GOBIERNO, y todos sus demás fracasos, le pediré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación de Jeffrey Epstein y su relación con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos y con él», indicó.

Correos electrónicos

El anuncio del mandatario ocurre después de que esta semana el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga a Epstein, publicara correos electrónicos en los que se le menciona.

En ellos, difundidos por congresistas demócratas, Epstein aseguró que Trump habría pasado «horas» con una víctima cuyo nombre aparece censurado y que sería, según aseguró la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre, la mujer que denunció haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

20 años de prisión

Esos correos, fechados entre 2011 y 2019, forman parte de los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por la comisión, relacionados con el fallecido magnate y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple 20 años de prisión.

La Casa Blanca acusó a los demócratas de haber filtrado «selectivamente» los correos para intentar dañar la imagen de Trump.

En su anuncio de hoy, el presidente no hizo referencia a los correos ni a su relación con Epstein.

No obstante, aseguró que se trata de «otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas», al referirse a la investigación que realizó el Congreso sobre la injerencia rusa en las elecciones de EE.UU. de 2016, que ganó Trump.

«Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla. ¡Estén atentos!», afirmó.