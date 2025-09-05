Nueva York.– El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que asistirá a la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, que se celebrará este domingo en el complejo de Flushing Meadows, en Queens.

UNA PRESENCIA QUE GENERA EXPECTATIVA

La asistencia de Trump ha generado expectativa tanto entre los fanáticos del tenis como en la esfera política, ya que se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del año en suelo estadounidense.

EL TORNEO EN SU FASE DECISIVA

El US Open 2025 se encuentra en su etapa final y este domingo se disputará el partido decisivo que definirá al nuevo campeón del último Grand Slam de la temporada.

TRUMP Y SU RELACIÓN CON EL DEPORTE

Aunque conocido principalmente por su rol político y empresarial, Trump ha sido visto en diversas ocasiones en eventos deportivos de alto perfil, mostrando interés por mantenerse en contacto con el mundo del entretenimiento y el deporte.