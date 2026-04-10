Trump dice que está preparado para lanzar un duro ataque contra Irán si fracasa diálogo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este viernes que su país está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que arrancan mañana en Pakistán o si Teherán vulnera el frágil alto el fuego acordado el martes.

En una entrevista concedida al diario The New York Post, poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense, el republicano aseguró que el Pentágono se está armando para abrir además por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

«Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente», aseguró.

«Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos con gran eficacia«, amenazó Trump.

Trump también subrayó la desconfianza en las negociaciones, señalando contradicciones en la postura de Irán:

«Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no».

«Afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, pero luego dicen que quieren enriquecer uranio. Así que ya lo averiguaremos», concluyó.

Junto a JD Vance participarán en la negociación Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que Irán estará representado por Abbás Araqchí y Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego, aunque las exigencias de Teherán y las acusaciones de Washington hacen temer por la solidez de la tregua.