Washington, Estados Unidos. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la renominación de Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA, apenas cinco meses después de haber retirado su candidatura inicial por sus diferencias con el magnate Elon Musk.

Trump destacó la trayectoria empresarial y científica de Isaacman, reconocido piloto, filántropo y astronauta, resaltando su «pasión por la exploración espacial» y su capacidad para impulsar la economía aeroespacial del país, según publicó en la red Truth Social.

De empresario tecnológico a líder espacial

Isaacman, fundador de la plataforma de pagos Shift4, había sido propuesto al inicio del mandato de Trump para dirigir la agencia espacial. Sin embargo, el presidente retiró su nominación después del distanciamiento con Musk, amigo y socio del empresario.

Durante su ausencia, la NASA fue dirigida de forma interina por Sean Duffy, secretario de Transporte, lo que generó tensiones adicionales entre Trump y Musk. No obstante, la relación entre ambos magnates parece haberse restablecido recientemente.

El propio Musk reaccionó con entusiasmo en redes sociales, apoyando la decisión presidencial.

Una nueva etapa para la exploración espacial

La renominación de Isaacman llega tras su rol como comandante de la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil de la historia, considerado un hito en la exploración espacial privada.

Según Trump, la designación marca «una nueva era de descubrimientos y avances tecnológicos», en la que el sector privado jugará un papel cada vez más determinante en las misiones espaciales estadounidenses.

El mandatario agradeció la gestión de Sean Duffy durante su tiempo como administrador interino y señaló que Isaacman es la persona ideal para liderar la NASA en los próximos años.

La nominación deberá ahora ser confirmada por el Senado antes de que el empresario asuma oficialmente el cargo, mientras Duffy continuará al frente de la agencia de forma provisional.