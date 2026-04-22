Trump y su “negocio redondo”

Duro batacazo al orgullo de Donald Trump tener que devolver más de 166 mil millones de dólares en aranceles ilegales. ¿De acuerdo?

De los viejos robles de la política ya ni siquiera se habla. Y los que todavía están vigentes ni siquiera dan la cara. ¿Cambio generacional?

Roberto Fulcar, Tony Peña Guaba, Wellington Arnaud y otros parecen, igual que algunos peledeístas, precandidatos clandestinos. No se sienten.

Nada se descarta con el apagón que interrumpió el servicio en el Metro. Al menos se investigan las causas. ¿Algo huele mal?

La tecnología hizo de las suyas con las fallas en la plataforma que interrumpió la evaluación docente. ¿Gajes del oficio?

La ONU ha tenido sus traspiés, pero la verdad es que Estados Unidos la ha ninguneado desde hace tiempo. ¿No les parece?

La estabilidad económica en medio de un entorno internacional adverso es un trofeo que se puede exhibir con orgullo. Digan lo que digan.

Ni las estatuas de Jesucristo han sobrevivido en la embestida de Israel en el Líbano. Es lo que se llama tierra arrasada. ¿O no?