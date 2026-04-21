SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación informó hoy en un comunicado de prensa que la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) iniciada ayer para medir la capacidad en sus respectivas áreas de más de 115 mil maestros y otros actores del sistema educativo fue descontinuada hasta nuevo aviso, realizar ajustes y labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica que soporta esta fase evaluativa, con el propósito de garantizar mayor eficiencia, estabilidad y confiabilidad en su aplicación.

La Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la EDD, a la que pertenecen el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), fue tomada por consenso.

En ese sentido, la Comisión precisó que los docentes del nivel Secundario, especialmente del primer ciclo del área académica, así como coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores convocados, no deberán presentarse hasta tanto sean notificados con las nuevas fechas de aplicación.

Explicó que la convocatoria prevista para esta jornada de hoy queda sin efecto, mientras se completan las mejoras técnicas en curso.

Las nuevas fechas serán informadas oportunamente a través de los canales correspondientes, por lo que se exhorta a los participantes a mantenerse atentos a dichas comunicaciones.

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Asimismo, señaló que continúa desarrollándose una revisión técnica integral del proceso, a fin de fortalecer las etapas subsiguientes y asegurar condiciones adecuadas para todos los actores involucrados.

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) es un proceso sistemático que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua.

La Comisión Nacional Rectora reiteró su compromiso con la implementación efectiva de la Evaluación de Desempeño Docente, como herramienta clave para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

De manera simultánea, las dispusieron el fortalecimiento de la estructura de conectividad en los 122 centros sedes de la EDD, mediante el incremento del ancho de la banda, como parte de las acciones de mejoras continua del soporte tecnológico del proceso.

Esas medidas persiguen garantizar la estabilidad operatividad del sistema, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso evaluativo en todo el territorio nacional.