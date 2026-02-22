Santo Domingo. – La educación superior y la formación de capital humano fueron señaladas como pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico y social del país, durante la Cuadragésima Séptima Graduación Ordinaria de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), en la que fueron investidos 1,221 nuevos profesionales.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez Cabral, afirmó que la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2036, pasando de 135 mil millones a 270 mil millones de dólares, solo será posible mediante el fortalecimiento sostenido del talento humano.

“El país se ha trazado la meta de duplicar su PIB hacia 2036. Debemos afirmarlo con claridad: no existe instrumento más poderoso que la educación para lograr ese objetivo y convertir el crecimiento económico en bienestar real para la gente”, expresó.

El académico sostuvo que la educación permite transformar el crecimiento económico en bienestar social, reducir desigualdades y crear oportunidades reales, al tiempo que fortalece la productividad y la competitividad nacional.

La investidura se realizó de forma simultánea en los campus de Las Matas de Farfán, en San Juan, y en La Romana, donde 930 graduandos fueron investidos en la provincia sureña y 291 en la región Este. Con esta promoción, UFHEC alcanza un total histórico de 46,986 egresados, consolidando más de 35 años formando profesionales en la República Dominicana.

Durante su intervención, Ramírez Cabral hizo un llamado especial a la unidad y al compromiso con el desarrollo de la provincia de San Juan, invitando a los profesionales originarios de la región a integrarse activamente a su transformación.

“San Juan necesita de sus hijos e hijas. Invitamos a los hombres y mujeres exitosos que ha parido esta provincia a regresar, aportar su experiencia, su conocimiento y sus vínculos, y unirse al proyecto colectivo de convertir esta región en uno de los motores del desarrollo nacional”.

El rector advirtió que el desarrollo sostenible solo será posible mediante el trabajo conjunto entre academia, sector productivo, Estado, iglesias, comunidades y familias, avanzando en una misma dirección hacia el progreso social y económico.

El discurso central estuvo a cargo del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Evaristo Santos Badía, quien destacó que el desarrollo social debe sustentarse en políticas públicas orientadas a la formación de capital humano.

“Una política pública es formación, educación, atracción de inversiones, desarrollo de infraestructuras, generación de empleos dignos y mejorar la calidad de vida y precisamente esa es la estrategia que ha impulsado nuestro gobierno”, expresó.

En esta graduación, 851 mujeres (69.7 %) y 370 hombres (30.3 %) obtuvieron sus títulos, mientras que el 82 % correspondió a programas de grado y el 18 % a postgrado. Entre las carreras con mayor número de egresados destacan Educación, Psicología Clínica, Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho e Ingeniería Industrial.

En representación de los graduandos, Jorge Edgar Pérez, licenciado en Derecho con índice académico de 4.0, Summa Cum Laude, destacó la necesidad de ejercer las profesiones con ética y compromiso social.

“El mundo necesita profesionales capaces, pero necesita con urgencia profesionales con valores. Personas que defiendan, asesoren, planifiquen y controlen; que sanen, innoven, administren y eduquen; que orienten sin perder la ética; que lideren sin olvidar la compasión; que tengan ambición, sí, pero una ambición con propósito: honrar a Dios, hacer el bien y servir al prójimo con su trabajo”.

La ceremonia reafirmó el papel de la educación como motor del desarrollo nacional y herramienta esencial para fortalecer el capital humano, condición indispensable para alcanzar el crecimiento económico y el bienestar social proyectado para la República Dominicana hacia 2036.