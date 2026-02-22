Gonzalo Castillo agradece al Comité Central su inscripción como precandidato presidencial

Tras ser inscrito formalmente como precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo expresó su profundo agradecimiento a los miembros del Comité Central por la confianza depositada en su figura.

Mensaje

A través de un mensaje cargado en su cuenta redes sociales el dirigente político manifestó que recibe esta decisión con el firme compromiso de trabajar incansablemente por la unidad y el fortalecimiento de la organización, de cara a los próximos desafíos electorales.

Puedes leer: Gonzalo Castillo es inscrito como candidato a la presidencia del PLD por el Comité Central

La inscripción de Castillo fue impulsada por un grupo de miembros del Comité Central durante una asamblea celebrada en el Club San Carlos.

Felicita

El exministro aprovechó la ocasión para felicitar a los demás compañeros nominados, destacando que el PLD se engrandece cuando la competencia interna se desarrolla bajo un marco de respeto, intercambio de ideas y una clara visión de futuro.

«Trabajemos todos unidos, con responsabilidad y amor por la República Dominicana», enfatizó Castillo en el pous. Lista oficial

En la lista oficial de aspirantes, además de Gonzalo Castillo, figuran Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y Francisco Javier García.

A este grupo se sumaron también las inscripciones de Maribel Castillo y Luis de León, conformando una matrícula de siete precandidatos que buscarán la nominación presidencial.