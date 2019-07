San Pedro de Macorís.-Un muerto y dos heridos fue el saldo de un accidente ocurrido este jueves al chocar dos camiones en la autopista de El Coral, cerca de la comunidad Jobo Dulce en la provincia La Altagracia.

El muerto fue identificado como Pedro Valdez Abreu, mientras que los heridos son Francis Liriano y Rubén Féliz, quienes fueron llevados al hospital de Higüey por una unidad del sistema de emergencia 911.

Se dijo que los vehículos envueltos en el accidente son dos camiones, uno de los cuales pertenece a la empresa Dominican Washman.

Con relación al accidente no se tiene más detalles, debido a la que la policía no ha suministrado una nota sobre el particular.