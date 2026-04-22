El dominicano Luis Gil registró una salida que eleva su confianza al lanzar 6.1 sólidos episodios en la blanqueada de los Yankees de Nueva York 4-0 sobre los Medias Rojas de Boston, en el primer enfrentamiento de los grandes rivales de la División del Este de la Liga Americana.

“Sin duda, fue una buena actuación”, manifestó Gil, quien recetó dos ponches, permitió dos hits y otorgó tres boletos.

Destacó la importancia de sentirse cómodo con su repertorio para ser pieza fundamental en la victoria de los neoyorquinos.

“Pude brindarle a mi equipo un buen desempeño. Creo que la clave esta noche fue combinar muy bien los lanzamientos”, señaló.

Gil finalmente pudo tener una salida a la altura de lo esperado tras haber registrado dos primeros partidos en los que permitió, tres y cuatro carreras, respectivamente.

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El derecho además volvió a tener una buena presentación contra Boston, equipo frente al cual presentaba una efectividad de 0.99 previo al partido del martes, (tres carreras limpias en 27 1/3 entradas).

Presentó una disminución en la velocidad de sus lanzamientos, atribuyéndolo a las frías condiciones climáticas en que se jugó.

“Fue una noche fría, sin duda”, dijo el serpentinero. “Nunca se sabe. Lo bueno es que me sentí realmente bien esta noche”, indicó Gil.

Aunque no fue una apertura altamente dominante, hizo lo necesario para mantener a raya a los Medias Rojas.

“Cuando logras ejecutar el plan que has elaborado, suceden cosas buenas”, dijo Gil.

La labor del quisqueyano fue respaldada ofensivamente por el cañonero Giancarlo Stanton, quien bateó 4-2, jonrón y tres vueltas producidas.