Una táctica poco común

En política toda táctica se vale, siempre y cuando esta no lacere lazos de amistad, familiar, y económicas. Y, hasta cierto punto, emocionales. Los actores políticos, en especial, los dominicanos, cuando se trata de intereses, no se restringen ningún esfuerzo, y no les importan el precio que se tenga que pagar con tal de lograr sus objetivos y apetencias. Pues, es bien sabido que, la gran mayoría de los políticos, juegan con las necesidades de una sociedad que carece de los principales bienes y servicios, del cual, una gran parte, no tiene acceso.

Dicho todo lo anterior, un político en sus aspiraciones a un cargo de elección popular, debe contar con el apoyo de cierto grupo empresarial para sustentar una campaña electoral, que por demás, es muy costosa dependiendo al cargo que aspire. El fenómeno, David Collado, es un buen ejemplo de ello.

Primero, fue diputado del Distrito Nacional, desde 2010 hasta 2016, luego aspiró a la Alcaldía en 2016 hasta el 2020, en una alianza entre el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ganó con el 56.69% de los votos contados frente a al alcalde de entonces, Roberto Salcedo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, quien logró el 37.10%.

Ese logro, del emprendedor, no fue solo de él, sino que, también ahí, se impuso, el grupo Vicini, quien es su principal motor de apoyo económico en todas sus aspiraciones. Collado, quien actualmente ocupa el puesto de ministro de Turismo de la República Dominicana, se les ha vistos a la apetencia que tiene de aspirar al cargo de mayor jerarquía, al de ser presidente.

Aquí, es donde las cosas toman otro matiz, en cuanto a las aspiraciones políticas del ministro actual de turismo, porque en esa contienda, haz empleado una a la que apuesta a que la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, vuelva aspirar al cargo, frente a los posibles candaditos de los demás partidos, con el objetivo de que esta pierda la reputación, para tomar ese hecho como pretexto, y explotarlo políticamente, y posteriormente, descalificarla como una posible aspirantes presidencial en el 2028, lo que a su juicio, le daría cierta ventaja en sus aspiraciones dentro del Partido Revolucionario Moderno, en la contienda electoral de ese año.

Si bien es cierto, que para lograr el poder, se deben jugar todas las cartas posibles para salir ganancioso, tampoco es no es menos cierto que, en ese juego, se puede virar la carta, y el contendor, puede dar una sorpresa al contrincante, usando también, táctica poco común. En este juego, Collado deberá saber barajar si quieres salir ganancioso como lo has hecho, en otras ocasiones y calcular muy bien, su táctica.