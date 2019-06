SANTO DOMINGO (AP) — Uno de los sospechosos del ataque al extoletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz podría ser un hombre que es buscado por las autoridades de Pensilvania bajo un cargo de intento de homicidio.

Luis Rivas-Clase, de 31 años, fue acusado en abril de 2018 en relación con un tiroteo ocurrido en Reading. La víctima, que fue baleada en la espalda baja, dijo a las autoridades que Rivas-Clase amenazó con matarlo unos días antes del tiroteo, de acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Berks.

Las autoridades de Pensilvania publicaron una fotografía de Rivas-Clase, en la que se pudo notar el enorme parecido que tiene con el sospechoso que aparece en la ficha policial de las autoridades dominicanas, que dieron el mismo nombre, pero sin el guion que aparece en los documentos judiciales de Estados Unidos. Con base en las imágenes de las fichas policiales y la coincidencia del nombre, el fiscal John Adams del condado de Berks dijo el jueves que cree que se trata del mismo sospechoso. Señaló que la confirmación tendría que surgir de una correspondencia en las huellas dactilares.

En cualquier caso, las autoridades de Pensilvania no esperan ver a Rivas-Clase de regreso en el estado para que enfrente un juicio en el futuro cercano, si es que eso sucede. “Dado que el individuo estaría sujeto a cargos en República Dominicana, la probabilidad de que podamos tenerlo de regreso es francamente remota”, comentó a The Associated Press. Rivas-Clase enfrenta cargos adicionales que surgieron de una infracción de tránsito en Reading.

La policía lo encausó de proporcionar una identificación falsa a un agente del orden público y de conducir sin licencia. Se le fijó una fianza de 10.000 dólares. Los registros muestran que un fiador pagó la fianza el 29 de noviembre. El hombre se saltó la fianza y posteriormente fue declarado fugitivo, según un expediente en internet.

Se dejó un mensaje al abogado de ese caso. Los registros de la corte no enlistan un abogado en el caso de intento de homicidio de Pensilvania.