Se reducen las lluvias y quedaron sin efectos todas las alertas que se habían emitido como medidas preventivas ante el paso al norte del país del huracán Erín, informaron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El COE comunicó que dejó sin efectos la alerta verde que tenía vigente para las provincias de La Altagracia, Montecristi, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez. El Seibo, Samaná, Espaillat y Puerto Plata porque han desaparecido las posibilidades que ocurran crecidas de ríos arroyos, cañadas e inundaciones repentinas.

Se levantan alertas ante la disminución de lluvias tras el huracán Erín

Mientras Indomet dijo que huracán Erín de categoría 3 se encuentra a más de 620 km al norte/noroeste de Puerto Plata distanciándose del país.

Pero, que ocurrirán aguaceros pasajeros en las provincias de Independencia, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo. Más adelante los aguaceros se extenderán a localidades de Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Monte Cristi.

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado en ocasiones con chubascos, comunicó Meteorología.

En el pronóstico se recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones que navegan en el océano Atlántico a realizar sus operaciones con precaución sin aventurarse mar afuera.

En la costa sur del país el oleaje sigue normal, según el pronóstico marino de Meteorología.

El huracán Erín se desplazo al noreste del país el domingo y el lunes produciendo algunas lluvias en la porción norte del país y oleaje anormal en la costa del océano Atlántico.