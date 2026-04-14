Santo Domingo.– Los aguaceros aumentarán este miércoles debido al fortalecimiento de una vaguada que ha estado incidiendo sobre el país en los últimos días, en combinación con un sistema frontal ubicado en el Atlántico, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el boletín emitido la tarde del martes, la vaguada incrementará la inestabilidad sobre la cordillera Central, así como en las regiones norte, noreste, sureste y zonas del Gran Santo Domingo.

El organismo indicó que estas condiciones se mantendrán al menos hasta las primeras horas del jueves, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos informes oficiales sobre posibles niveles de alerta.

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En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 28 provincias en alerta, además del Distrito Nacional.

De ese total, 19 provincias y el Distrito Nacional se encuentran en alerta amarilla, mientras que otras nueve permanecen en alerta verde.