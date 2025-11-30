Vaguada y sistema frontal seguirán provocando aguaceros en varias provincias

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que una vaguada y un sistema frontal continuarán provocando aguaceros en las próximas horas en algunas provincias dominicanas.

Meteorología informó que los aguaceros tendrán mayor incidencia sobre las provincias El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Duarte y Juan Sánchez Ramírez.

Además, se registrarán chubascos sobre Santo Domingo y el Distrito Nacional, de acuerdo al informe del organismo.

Dichas precipitaciones estarán acompañadas por tronadas y ráfagas de viento.

El Indomet también informó que la temperatura continuará en descenso en gran parte del país, debido a la incidencia de la época del año.

Mientras, este 30 de noviembre concluye la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México en 2025.