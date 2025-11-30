En esta fotografía de archivo varias personas disfrutan un baño aprovechando las lluvias de la tormenta Melissa./Foto Jorge González

Hoy termina la temporada ciclónica 2025 con la formación de 13 ciclones, pero ninguno afectó de manera directa a República Dominicana. Sin embargo, los efectos indirectos de la tormenta Melissa, luego convertida en huracán, ocasionaron inundaciones, crecidas de ríos, derrumbes y daños en los sistemas productivos por encima de los 1,000 millones de pesos, según el reporte del Ministerio de Agricultura.

Según los reportes meteorológicos, fueron 13 los ciclones formados en la temporada que inició el primero de junio y concluye hoy 30 de noviembre. Cinco de estos adquirieron la categoría de huracán, con vientos superiores a los 118 km/h, y el resto fueron tormentas tropicales con vientos entre 63 a 119 km/h.

Entre estos, hay que destacar el huracán Melissa, el cual fue el único que se desplazó por la región del Caribe, donde se encuentra República Dominicana, provocando aguaceros y tormentas eléctricas de manera indirecta en gran parte del país, pero en su fase previa de tormenta. Mientras que en Jamaica y Cuba impactó como huracán.

La temporada ciclónica 2025 concluye hoy domingo 30 de noviembre, y en ella ningún huracanes afectó de manera directa la República Dominicana, aunque la tormenta Melissa dejó fuertes lluvias y causó daños por unos mil millones de pesos.

Este ciclón surgió de una onda tropical que se formó el 21 de octubre a 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos de 85 kilómetros por hora y se desplazaba a 22 km/h, según los registros del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Al día siguiente, la tormenta tropical redujo su movimiento de traslación a 4 km/h y sus vientos máximos continuaron en 85 kilómetros por hora. Continuaron los aguaceros en República Dominicana, al extremo que el presidente de la República, Luis Abinader, declaró tres días no laborables.

El día 23 de octubre, mientras la tormenta tropical continuaba 470 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, sus vientos máximos se redujeron a 75 km/h, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía todo el territorio nacional bajo alertas rojas, amarilla y verde por las lluvias que se estaban registrando en el país.

Los efectos indirectos de este fenómeno estuvieron incidiendo en las condiciones del tiempo del país desde el día 21 hasta el 30 de octubre, provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades, de manera especial en las provincias de las vertientes sureste y suroeste, entre ellas San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales e Independencia, según los reportes del Centro Nacional de Pronósticos y la división de Hidrometeorología.

Las principales lluvias se registraron en Polo, de Barahona, con 737 milímetros (el equivalente a 29 pulgadas de lluvias); Santo Domingo, 507 milímetros; San Cristóbal 394, según los registros de la división de Hidrometeorología de Indomet.

Este errático ciclón, según los expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el día 24 a las 2:00 de la tarde continuaba como tormenta, localizada al suroeste de Haití. Los vientos aumentaron a 95 km/h, pero a las 11:00 de la noche los vientos aumentaron a 100 km/h; se desplazaba a 6 km/h y continuaba localizado a 390 km al suroeste de Puerto Príncipe, y a medida que aumentaban sus vientos, las pluviometrías eran mayores en República Dominicana.

El día 25 a las 8:00 de la mañana, los vientos máximos aumentaron a 110 km/h y a las 5:00 de la tarde adquirió la categoría de huracán, con vientos máximos de 150 km/h, a 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

El día 27 a las 8:00 de la noche, los vientos máximos llegaron a 280 km/h, mientras estaba localizado a 245 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica. Al día siguiente impactó Jamaica, con vientos de 280 km/h, devastando gran parte de la isla, causando daños de entre 7 a 8 mil millones de dólares, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El día 29 impactó a Cuba, con vientos de 165 km/h por la zona de Guantánamo y Holguín, ocasionando daños que dejaron 3,5 millones de damnificados, 90.000 viviendas afectadas o destruidas, y alrededor de 100.000 hectáreas de cultivos dañados, según los reportes del Gobierno de Cuba.

El día 30, el huracán Melissa se desplazaba próximo a las islas Turcas y Caicos y Bahamas, con vientos de 155 km/h.

En Puerto Rico también el ciclón provocó aguaceros con tormentas eléctricas a medida que las bandas de nubes se desprendían del fenómeno.

En Haití, el huracán Melissa causó daños significativos, incluyendo al menos 31 muertos y 21 desaparecidos, y provocó inundaciones severas en áreas como Petit-Goâve, donde el desbordamiento del río Ladigue mató a 20 personas, 10 de ellas niños. El huracán también causó la pérdida de hogares y bienes.

Ya el 31 de octubre, el ciclón continuaba desplazándose en el océano Atlántico en dirección a la península Avalon, NewFoundland, Canadá, donde fue declarado extratropical.

La Temporada

Es bueno recordar que el primer ciclón de la temporada se formó el 24 de junio, próximo a las islas Azores, en el océano Atlántico, nombrado como Andrea.

También las tormentas tropicales Barry, Chantal y Dexter se formaron en la misma región.

El huracán Erin fue el primero de la temporada, el cual se formó el 11 de agosto, en la zona de Cabo Verde. A partir de una onda tropical y el día 15, cuando se desplazaba próximo a las Antillas Menores, encontró condiciones favorables y adquirió la categoría de huracán, desplazándose al noreste de República Dominicana.

Ninguno en EE. UU.

Estados Unidos no resultó impactado por ninguno de los ciclones durante la presente temporada, representando un acontecimiento histórico de interés por las experiencias de los fenómenos del pasado.